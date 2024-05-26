1 Ağustos 2023 tarihinde dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına getirilen yasağın hala 10 aydır kaldırılmamış olması, Türk zeytinyağı sektörünü olumsuz etkilediğine dikkat çekilen bildiride, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatındaki yasağın derhal kaldırılması talep edildi. Ege İhracatçı Birlikleri’nde (EİB) zeytin ve zeytinyağı sektöründeki sorunların değerlendirildiği toplantıya katılan Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, zeytinyağı ihracatının öneminin altını çizdi.

"Zeytinyağı ihracatının önü açılacak"

Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Borsası ve Aydın Ticaret Odası’nın da imzalarının yer aldığı ortak bildiri sonrasında yapılan değerlendirmelerde Başkan Maraş, “Zeytinyağı sektör temsilcilerinin değerlendirmeleri kapsamında, önümüzdeki sezona 200 bin ton zeytinyağı stoğu devredilecektir. Bu miktar, iç piyasanın talebini rahatlıkla karşılayacağı gibi, zeytinyağı ihracatının da önünü açacak kapasitededir” şeklinde konuştu.