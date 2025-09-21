Olay, Aydın-Denizli kara yolu Denizli Bulvarı üzerinde yaşandı. S.U. idaresindeki 09 HY 746 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen H.E. yönetimindeki 09 KN 215 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs önünde seyreden R.İ.’nin kullandığı 09 AKA 801 plakalı otomobile vurdu.

Şiddetli çarpışmanın ardından S.U.’nun otomobili kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş alana savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler S.U. ve H.E. ile birlikte otomobilde bulunan Ahmet Kekiksucu, Y.B., S.G. ve A.E. yaralanarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Ahmet Kekiksucu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Feci kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde çarpışmanın ardından otomobilin yol kenarındaki boş alana düştüğü anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.