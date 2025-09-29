Aydın’daki barajların doluluk oranı ortalama yüzde 15 seviyesinde kaldı. Uzmanlar, bölgedeki su seviyelerinin düşmesi ve kuraklık tehlikesi karşısında suyun daha verimli kullanılması gerektiğini belirtti.

Aydın’daki barajlarda tehlike çanları çalıyor

Aydın genelindeki barajların doluluk oranları ciddi bir şekilde düşerken, bu durum çiftçilerin endişelerini artırdı. Ege Bölgesi’nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve yağmurun yok denecek kadar az olması, Büyük Menderes Nehri’ndeki su seviyelerinin hızla düşmesine yol açtı. Bununla birlikte, bölgede bulunan büyük barajlardaki su seviyeleri de alarm veriyor.

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 15’te kaldı

Aydın il genelindeki barajların ortalama doluluk oranı sadece yüzde 15 seviyesinde kaldı. Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 13’tü. Doluluk oranındaki küçük artışa rağmen, özellikle büyük barajlardaki su seviyesinin ciddi şekilde düşük olması dikkat çekiyor.

Denizli Adıgüzel ve Çine-Adnan Menderes barajları endişe veriyor

Bölgenin en büyük su kaynaklarından biri olan Denizli Adıgüzel Barajı, 1 milyar metreküplük kapasitesine rağmen sadece yüzde 9 doluluk oranına sahip. Çine-Adnan Menderes Barajı ise yüzde 12 seviyesinde. Uzmanlar, bu durumun tarımsal üretimde ciddi rekolte kaybına yol açabileceğini belirtiyor. Pamuk ve zeytin gibi tarım ürünlerinin su ihtiyacının karşılanamaması, çiftçilerin zorlu bir süreçle karşı karşıya kalmasına sebep olabilir.

Küçük barajlardaki doluluk yüksek, ancak yeterli değil

İkizdere Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 17, Topçam Barajı'nda ise yüzde 26. Gökbel Barajı’nda yüzde 57, Karacasu Barajı’nda yüzde 53, Karpuzlu-Yaylakavak Barajı’nda ise yüzde 44 seviyelerine ulaşılmış. Ancak uzmanlar, küçük barajlardaki yüksek doluluk oranlarının, büyük barajlardaki büyük açığı kapatmaya yetmeyeceğini kaydediyor.

Uzmanlardan su verimliliği çağrısı

Uzmanlar, kuraklığın kapıda olduğu uyarısında bulunarak, suyun daha verimli kullanılması gerektiğini vurguluyor. Barajlardaki su seviyelerinin düşmesi, bölgedeki tarımsal üretim için ciddi tehdit oluşturuyor. Çiftçiler, suyu verimli bir şekilde kullanmak için önlemler almalı ve su kaynaklarının korunması adına adımlar atılmalıdır.