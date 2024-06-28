Aydın'ın eğitim hayatında önemli bir yere sahip olan Kocatürk Havacılık ve Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, yaklaşık 9 yıl boyunca sağlık ve havacılık alanında nitelikli gençler yetiştirdi. Ancak son yıllarda ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da yaşanan ekonomik zorluklar, özellikle kira maliyetlerindeki hızlı artışlar nedeniyle okulun faaliyetlerini sonlandırmasına neden oldu.

"Bizi iş yapamaz hale getirdi"

Okul Müdürü Sadettin Yabaş, yapılan açıklamada, 6 Şubat Depremi sonrası ülke genelinde kiraların ciddi şekilde arttığını ve bu durumun okulları da olumsuz etkilediğini belirtti. Kocatürk Havacılık ve Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nin hizmet verdiği binanın yeni sahibi tarafından yapılan aşırı kira artışıyla karşı karşıya kaldıklarını ve bu artışın okulun sürdürülebilirliğini zorlaştırdığını dile getirdi. Yabaş, "Kurum olarak yıllar içinde başarılı işlere imza attık ve birçok genç insanı meslek sahibi yaptık. Ancak kira artışları bizi iş yapamaz hale getirdi. Sonuç olarak, eğitim-öğretim faaliyetlerimizi sonlandırmak zorunda kaldık" dedi.