21 Haziran gecesi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Türkmen Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen kazada, 13 yaşındaki Mehmet Batu Özlü ve motosiklet sürücüsü Sedat Şenol ağır yaralandı. Şenol'un kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Özlü'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki yaralı da yaklaşık 70 metre sürüklendi.

İlk Müdahale Olay Yerinde Edildi

Kazanın ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Mehmet Batu Özlü, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Yaralı Sürücünün Durumu

Kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sedat Şenol, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak, üç gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Şenol, bu sabah hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mehmet Batu Özlü'nün Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mehmet Batu Özlü, Kuşadası'nda kuyumculuk yapan Murat ve Figen Özlü çiftinin tek çocuğuydu ve Bahçeşehir Koleji 7. sınıf öğrencisiydi. Özlü'nün cenazesi, Kuşadası Hanım Camisi'nde kılınan namazın ardından Adalızade Mezarlığı'na defnedildi. Yakınları ve arkadaşları büyük bir üzüntüyle onu son yolculuğuna uğurladı.