Aydın'ın Söke ilçesindeki bir kağıt fabrikasında çıkan yangın 14,5 saattir söndürülemiyor. Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan müdahale yeniden başladı.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kağıt fabrikasının açık alanındaki kağıt toplama bölümünde, saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, orman, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaptı.

Havadan ve karadan müdahale

Yangının geniş bir alana yayılması nedeniyle Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve uçaklar ile havadan, arazöz ve itfaiye araçları ile karadan müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, ekiplerin müdahalesini zorlaştırdı. Çevre il ve ilçelerden bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edilerek, yangına müdahale güçlendirildi. Ayrıca, TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin yoğun çabası devam ediyor

Yangın söndürme çalışmalarında AFAD ve UMKE ekipleri de bölgede hazır bulundu. Tutuşma tehlikesi altında olan sıkıştırılmış kağıtların bir kısmı iş makineleriyle alandan çıkarıldı. Söndürme esnasında dumandan etkilenen bazı itfaiyeciler ve işçilere olay yerinde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi.

Yangın gece boyunca devam etti ve havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin yoğun çabası sürüyor. Şu ana kadar yangının neden çıktığına dair net bir bilgi bulunmamakla birlikte, yetkililer yangının kontrol altına alınmasının ardından detaylı bir inceleme başlatacaklarını belirtti.

Söke halkı tedirgin

Yangın nedeniyle Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan diğer fabrikalarda çalışan işçiler ve çevrede yaşayan halk tedirginlik yaşadı. Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yangın sonucu oluşan duman ise bölgedeki hava kalitesini olumsuz etkiledi.