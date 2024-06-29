Kuşadası ilçesi Yavansu Mahallesi'nde, bir alışveriş merkezinin yanındaki arazide kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine hızla yönlendirildi.

Yoğun duman görüş mesafesini düşürdü

Yangın, çevrede yoğun duman oluşmasına neden oldu ve görüş mesafesini büyük oranda düşürdü. Ancak itfaiye ekiplerinin etkili ve hızlı müdahalesi sayesinde yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ekipler, yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları yaptı.

İnceleme başlatıldı

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak itfaiye tarafından bir inceleme başlatıldı. Bu inceleme sonucunda yangının neden kaynaklandığına dair detaylar ortaya çıkacak. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bilgisi paylaşıldı.