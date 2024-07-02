Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı resmi ekipler, ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekipleri, Aydın sınırları içerisinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını artırdı. Suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde özellikle drone destekli operasyonlar yürütülüyor. Bu kapsamda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tren garı, otogar, alışveriş merkezleri, halkın alışveriş yaptığı yerler, okul çevreleri ve şehir giriş-çıkış noktalarında yapılan uygulamalar ile Mobil PTS sistemi üzerinden kontroller devam ediyor.

2024 yılı Haziran ayı içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda şu verilere ulaşıldı:

52 bin 575 şahıs sorgulandı ve 91 aranan şahıs yakalandı.

11 bin 553 araç sorgulandı ve 4 araç ele geçirildi.

2 bin 305 olaya müdahale edildi.

Yapılan uygulamalarda polis ekipleri tarafından şu malzemeler ele geçirildi:

2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 14 adet fişek,

4 adet kurusıkı tabanca,

1 adet av tüfeği,

11 şahıstan toplam 409 gram uyuşturucu madde,

2 şahıstan toplam 5 adet uyuşturucu hap.

Mobil Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile yapılan kontrollerde ise 3 bin 628 araç sorgulandı.