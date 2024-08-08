Yangın, dün saat 14.30 sıralarında Germencik'in kırsal Gümüşköy Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Durumun ciddiyetini fark eden yetkililer, bölgeye hızla müdahale etti.

Müdahale çalışmaları

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, yangınla mücadelede geniş bir ekip ve ekipman desteği sağladı. Yangına, 45 arazöz, 15 su tankeri, 10 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 9 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter ve 265 personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. Gece boyunca, iki gece görüşlü helikopter yangına müdahale etti. Yangın, rüzgarın etkisiyle Söke'nin Argavlı Mahallesi'ndeki seralara ve Söke-Aydın kara yoluna sıçradı. Kara yolunda tedbir amaçlı araç geçişleri tek şeride indirildi.

Etkilenen bölgeler

Argavlı Mahallesi'nde 2 ev ve kara yolu kenarındaki bir restoran, güvenlik amacıyla boşaltıldı. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çeşitli tedbirler alıyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, dün akşam saatlerinde yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundular.

Sabah saatleriyle birlikte hava desteği artırılarak müdahale çalışmalarına devam ediliyor. Gece boyunca yapılan müdahaleler ve gün ışığıyla artan hava desteği, yangının kontrol altına alınması amacıyla sürdürülüyor. Yetkililer, yangının yayılmasını önlemek ve etkilerini azaltmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.