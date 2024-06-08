Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, dün gece saatlerinde çıkan orman yangını, yoğun bir müdahaleyle kontrol altına alındı. Ancak, yangında 26 hektarlık bir alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangın ve Müdahale

Kuyucak ilçesi kırsal Çobanisa Mahallesi yakınlarındaki ormanda başlayan yangın, hızla yayılarak büyük bir alana zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve araçları sevk edildi. Ayrıca, havadan da yangına müdahale için helikopterler gönderildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın 6 saat içinde kontrol altına alındı.

Zarar Tespiti

Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan tespit çalışmalarında, 26 hektarlık bir alanın zarar gördüğü belirlendi. Ağaçların yanı sıra, çeşitli bitki türleri ve doğal yaşam alanları da yangından etkilendi.

Çıkış Nedeni ve İnceleme

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmamakla birlikte, yetkililer tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Yangının çıkış noktası ve olası nedenleri üzerinde araştırmalar sürüyor.