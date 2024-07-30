Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan orman ve zeytinlik yangını, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı. İlk incelemelere göre, yangında 300 dönüm alan zarar gördü.

Efeler'deki yangın mücadelesi başarıyla sonuçlandı

Efeler ilçesi Emirdoğan Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, havadan ve karadan yürütülen yoğun mücadele ile kontrol altına alındı. Muğla Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak ve 5 helikopter havadan müdahale ederken, karadan ise 5 su ikmal aracı, 20 arazöz ve 7 su tankeri ile yangına müdahale edildi. Bölgenin sarp yapısı, ekiplerin işini zorlaştırsa da zaman zaman alevlenen bölgelere hızla müdahale edilerek yangının büyümesi önlendi.

300 dönüm alan zarar gördü

İlk belirlemelere göre, yangında 300 dönüm ormanlık ve zirai alan zarar gördü. Ekipler, yangının tamamen söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.