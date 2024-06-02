Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Terörle mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek ve bölgede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla Mayıs ayında da kararlılıkla sürdürüldü. Edinilen bilgiye göre, 1-31 Mayıs tarihleri arasında; TKP/ML, THKP-C, PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik icra edilen 23 operasyonda 34 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Editör: Sude Kula