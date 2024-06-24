Yangın, ASTİS Didim Caddesi'nde bulunan otluk alanda başladı ve kısa sürede kontrolden çıkarak karşı tarafında bulunan Bulut AVM'ye ait depoya sıçradı.

Olayın başlama saati olarak 17.00 civarı verilen yangın, hızla büyüyerek çevredeki ağaçlardan sıçrayan alevlerle Bulut AVM'nin deposunun çatısına ulaştı. Depo çalışanları yangını saat 18.30'da fark edip hemen itfaiyeye haber verdiler ancak müdahale yetersiz kaldı ve yangın binanın çatısına yayıldı.

"Bizim bir sorumluluğumuz, suçumuz yok"

Bulut AVM'nin sahibi Mukadder Bulut, olayı değerlendirirken, otluk alanın önceden temizlenmemesi nedeniyle yangının kontrol altına alınamadığını savundu. Depo çalışanlarının mesai bitimiyle yangını fark ettiğini belirten Bulut, "Bizim bir sorumluluğumuz yok, suçumuz yok. Buradaki otların zamanında temizlenmemesi veya yangın başladığında etkili bir şekilde söndürülmemesi nedeniyle bu durum yaşandı" dedi.

"Birçok ürünümüz zarar gördü"

İtfaiye ekiplerinin ilk müdahalesinin yetersiz olduğunu ve sonrasında yangının kontrol altına alınamadığını dile getiren Bulut, "Yangın alt katlara indi ve depomuzda bulunan çeşitli ürünlerin zarar görmesine neden oldu. Züccaciye, plastik ürünler, kırtasiye malzemeleri ve yanıcı patlayıcı maddeler de dahil olmak üzere birçok ürünümüz zarar gördü" diye ekledi.

Tahmini zarar 25-30 milyon değerinde

Yangının etkisiyle Bulut AVM'nin toplam 5 katının zarar gördüğünü ve tahmini zararın 25-30 milyon lira olduğunu belirten Bulut, işletmenin yeniden toparlanması için çalışmaların başladığını ifade etti. Depoda devam eden inceleme ve hasar tespit çalışmaları ise sürüyor.

Mukadder Bulut, yangının söndürülmesinde yaşanan aksaklıkların üzüntü verici olduğunu ancak şirketlerinin yeniden ayağa kalkacağına inandığını sözlerine ekledi.