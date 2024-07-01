Geçtiğimiz Cumartesi günü, Aydın'ın Söke ilçesi Sazlı Mahallesi'nde çıkan otluk alan yangını büyük paniğe neden oldu. Yangın, sulama kanalı kenarında başlayarak yaklaşık 500 metrelik bir alanın yanı sıra bir iş yerinin deposunda bulunan malzemelere de zarar verdi. Yangının söndürülmesinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı, yangının çıkış nedenini belirlemek için kapsamlı bir araştırma başlattı.

Operasyon sonucu şüpheliler yakalandı

Yangın alanında ve çevresinde yapılan detaylı incelemeler sonucu, yangının başlangıç noktası tespit edildi. Araştırmalar sonucunda, yangının başladığı noktada şüpheli bir araç belirlendi. Araç içerisinde bulunan M.U. (20), A.R. (20) ve M.S.Ş. (20) isimli şüphelilerin Efeler ilçesinde ikamet ettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, sabah saat 04.00'te şüphelilerin evlerine düzenledikleri operasyonla onları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.