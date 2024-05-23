Aydın, tarımsal ve hayvansal ürünlerle ihracatta önemli bir rol üstleniyor. Bu kapsamda, Aydın'da üretilen 21 bin 425 kilogram süzme çam balı, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetimlerinin ardından Macaristan'a ihracat ediliyor.

Hayvansal ürün ihracatında Aydın öne çıkıyor

Aydın'ın tarımsal ekonomisi, hayvansal ürünlerle de zenginleşiyor. Geçen yıl 41 bin 125 ton hayvansal ürün ihracatı yapılarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 23 Mayıs 2024 tarihinde 21 bin 425 kilogram süzme çam balının Macaristan'a ihracatının gerçekleştirildiği belirtildi. İhracat kontrollerine ise Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Hamit Eray Yeşilçayır ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ahmet Gezman katıldı. Aydın'ın tarımsal ve hayvansal ürünlerle olan katkısının devam etmesi için üreticilere destek sağlanmaya devam edilecek.