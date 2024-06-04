Seferlerin başlamasıyla birlikte ulaşım süresi 45 dakikaya kadar düşecek ve Kuşadası turizminde önemli bir hareketlenme yaşanması bekleniyor.

Düzenli seferlerin önümüzdeki günlerde başlayacağı ve karşılıklı olarak yapılacağı öğrenildi. Bu sayede Kuşadası esnafına da büyük katkı sağlanması öngörülüyor.

Feribot seferlerinin yapılacağını öğrenen Aydınlı ve Egeli vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerini iletti.

Kuşadası'nın bu sayede turizm alanında daha güçlü bir destinasyon haline geleceği düşünülüyor.