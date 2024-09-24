Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, çalışma izni ve geçici koruma kimlik belgesi bulunmayan 17 düzensiz göçmen tespit edildi. Her bir göçmene 22 bin 834 TL idari para cezası kesilerek, toplamda 387 bin 872 TL ceza uygulandı.

Jandarmadan sıkı denetim

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, insan ticaretiyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, göçmen kaçakçılığına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerin detayları

Örmepınar Mahallesi’nde bir iş yerinde yapılan denetimlerde, 17 düzensiz göçmenin çalışma izni ve geçici koruma kimlik belgelerinin olmadığı tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu şahısların ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Göçmenler Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi

Düzensiz göçmenlere kesilen idari para cezalarının yanı sıra, gerekli işlemlerin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.