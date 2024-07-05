İzmir’de düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’na katılan Aydın’ın demir yumruğu Tülay Rabia Önbaş, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Şampiyonada kıyasıya mücadele

Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, İzmir’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonada Aydın’ı temsil eden Tülay Rabia Önbaş, başarılı performansıyla dikkat çekti. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı şampiyonada rakiplerini alt etmeyi başaran Aydın’ın demir yumruğu, kıran kırana geçen mücadelelerin ardından şampiyonadan bronz madalya ile döndü. 64 kiloda ringe çıkan Önbaş, Üst Minik Kadınlar Türkiye Üçüncüsü oldu.

Aydın'a bronz madalya gururu

Türkiye Boks Federasyonu Aydın Boks İl Temsilcisi ve Genç Erkekler Boks Milli Takım Baş Antrenörü Yavuz Kılıç, öğrencisini tebrik ederek şunları söyledi: "25 Haziran-3 Temmuz 2024 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’na ilimizi temsilen katıldık ve şampiyonayı bir bronz madalya ile tamamladık. 64 kilogramda Tülay Rabia Önbaş Üst Minik Kadınlar Türkiye 3.’sü olmuştur. Bize desteklerinden ötürü başta Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve her türlü imkan ve desteğini bizden eksik etmeyen İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu başta olmak üzere ilgili müdürlerimize, bizlere inanıp dualarını esirgemeyen ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim."

Yavuz Kılıç, aldıkları her madalyayı babası Abdulaziz Kılıç’a ithaf ettiklerini belirterek, "Kabri nur, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.