Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen elektrik direği ve kablo hırsızlığı olayında gözaltına alınan 3 kişi, jandarmadaki ilk sorgularının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çine ilçesinin Elderesi Mahallesi'nde meydana gelen elektrik direği ve kablo hırsızlığı olayı, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda ortaya çıkarıldı. Hırsızlıkla ilgili olarak Ü.K., M.T. ve B.Y. adlı şüpheliler gözaltına alındı. 264 saatlik kamera kayıtları incelenerek yapılan operasyonun ardından şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Şüphelilerden Ü.K.'nin avukatı Cemal Çakır, müvekkilinin olayla bir ilgisinin olmadığını belirtti. Çakır, “Müvekkilim Ü.K., mahkemeye çıkmadan serbest bırakıldı. Çünkü PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarında elektrik kablosu hırsızlık olayının yaşandığı gün Marmaris’te olduğunu kanıtladık. Ayrıca, bahse konu hurda durumdaki 6 adet elektrik direğini de firma yetkililerinin izni ve bilgisi dahilinde aldığını kaydettik” dedi.

Jandarma, olayla ilgili tahkikatın sürdüğünü belirtti. Olay yeri incelemeleri ve kamera kayıtlarının detaylı incelenmesi devam ederken, şüphelilerin ifadelerinin de soruşturma kapsamında değerlendirileceği açıklandı.