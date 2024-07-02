Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Aydın’da, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte biber mesaisi de başladı. Koçarlı’da biber tarlalarında çalışan kadınlar, bir yandan yabani otları temizlerken, diğer yandan biberleri hasada hazırlıyor. Zaman zaman 45 dereceyi bulan sıcaklıklara rağmen, Egeli kadınlar büyük bir azimle çalışmaya devam ediyor.

Biber tarlalarında yoğun mesai

Aydınlı kadınlar, sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarda çalışarak güne başlıyor. 68 yaşındaki Nermin Çetin, biber çapalarken yaşadıkları zorluklardan “Biber çapalıyoruz, yabani otları temizliyoruz. Zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Sıcak da olsa ekmeğimizi kendimiz kazanıp yiyoruz" sözleriyle bahsetti.

Üreticilerin planlı çalışma saatleri

Biber üreticisi Sadık Aslan, işçilerin sıcaklara karşı çalışma düzenini “Sabah serinlikte başlıyoruz. Sıcak günlerde saat 13.00’de bırakıyoruz. Sabah 06.00’da başlıyoruz, saat 10.00’da yarım saat yemek molası veriyoruz. Bugün bitirdik, yarın sabah bir daha gelip çapalamaya devam edeceğiz” diye özetledi.