Aydın’ın Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi’nde faaliyet gösteren Sante Gıda, ekonomik kriz ve ihracatta yaşanan aflatoksin engeli nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Türkiye’nin önde gelen kuru incir ihracatçılarından biri olan firma, Avrupa pazarında yaşanan gıda güvenliği sorunları sebebiyle zor günler geçiriyor.

Avrupa Birliği’nin sıkı denetimleri nedeniyle geri gönderilen ve imha edilen ürünler, Sante Gıda’yı ciddi mali kayıplara sürükledi. Şirket, Türkiye’nin 14 ülkesine kuru incir ihracatı yapan önemli isimlerinden biri olarak sektörde dikkat çekiyordu.

25 yıllık tecrübe krizle sınanıyor

Sante Gıda, 25 yıllık tecrübesiyle bölgenin önde gelen gıda firmalarından biri. Modern tesisinde yıllık 1.500 ton konvansiyonel, 750 ton organik kuru incir ve 250 ton kuru kayısı üretiyor. Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, ABD, Çin ve Avustralya’nın da aralarında bulunduğu 14 ülkeye ihracat gerçekleştiriyordu.

Firma, bu süreçte iş sürekliliğini sağlamak ve borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla konkordato yoluna gittiğini açıkladı.

200’den fazla çalışan etkileniyor

Üç nesildir faaliyet gösteren aile işletmesi, 200’den fazla kişiye istihdam sağlıyor. Ancak ihracatta yaşanan sorunlar hem firmanın hem de bölge ekonomisinin üzerinde büyük baskı oluşturdu. İhracat pazarlarında yaşanan aflatoksin krizi, sadece Sante Gıda’yı değil, sektörün tüm aktörlerini olumsuz etkiliyor.

Yetkililerden kurtuluş mesajı

Firma yetkilileri, konkordato sürecinin sektörde iş sürekliliğini sağlamak açısından kritik olduğunu vurguladı. Sante Gıda, müşteri taleplerine uygun paketleme çözümleriyle pazar payını korumayı hedefliyor. Ayrıca, üreticilerle 15 yılı aşkın süredir süregelen iş birliğinin bu süreçte önemli destek sağlayacağı belirtildi.

Sektör devlet desteği bekliyor

Bölgede faaliyet gösteren diğer kuru incir üreticileri de benzer sorunlarla karşı karşıya. Sektör temsilcileri, aflatoksin probleminin çözümü için devlet desteğinin şart olduğunu dile getiriyor. Sante Gıda’nın konkordato başvurusu, Türk gıda sektörünün küresel pazardaki zorluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.