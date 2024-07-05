Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Türkiye'nin Haziran ayı ihracatında önemli bir düşüş yaşandığını duyurdu. Haziran ayında gerçekleşen ihracat rakamı bir önceki aya göre %17 azalarak 1 milyar 329 milyon dolar olarak kaydedildi. EİB tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde ise Türkiye'nin toplam ihracatının 9 milyar 21 milyon dolar olduğu belirtildi.

Aydın ili, Türkiye'nin önemli ihracat merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Aydın, zeytinden incire kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip. İl, 2024 yılı Haziran ayı ihracat rakamlarıyla ilgili de bilgiler paylaşıldı. Aydın'ın Mayıs ayında 88 milyon dolar olan ihracat rakamı, Haziran ayında %23'lük bir düşüşle 67 milyon dolara geriledi.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin ihracat performansındaki son durumu yansıtıyor ve ekonomi çevrelerinde önemli bir konu olarak değerlendiriliyor.