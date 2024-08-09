Aydın'ın Koçarlı ve Kuşadası ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu madde ile mücadele operasyonları kapsamında, toplamda 44 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ekipler kenevirleri imha etti

Koçarlı ilçesi Dedeköy Mahallesi’nde, T.İ isimli şüphelinin zeytinlik arazisinde yetiştirdiği 25 kök kenevir bitkisi, jandarma ekipleri tarafından bulundu ve imha edildi. Aynı şekilde, Kuşadası ilçesi Çınar Mahallesi’nde Y.Ç isimli şüphelinin arazide ve saksı içerisinde yetiştirdiği 19 kök kenevir bitkisi de ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı

Her iki şüpheli şahıs da olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen kenevir bitkileri, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir başarı olarak kaydedilirken, adli süreç devam ediyor.