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Köşk ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen titiz çalışmalar sonucu, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın lar düzenlendi. Baskınlar neticesinde 6 şüpheli yakalanarak gözaltı na alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Köşk ve Kuşadası ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyon sonucu, M.D., S.A., H.S.Ö., T.B., S.E.A. ve N.Ö. isimli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

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