Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Köşk ve Kuşadası ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyon sonucu, M.D., S.A., H.S.Ö., T.B., S.E.A. ve N.Ö. isimli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.
Yasal işlem başlatıldı
Köşk ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen titiz çalışmalar sonucu, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlar neticesinde 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Editör: Simge Akbulut