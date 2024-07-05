Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından incir bahçelerinde kapsamlı hastalık ve zararlı kontrolü yapıldı. İncirin verimliliğini ve kalitesini artırmayı hedefleyen bu çalışmalar kapsamında, ekipler incir bahçelerinde detaylı incelemelerde bulundu ve hastalık ile zararlıların tespiti için örnekler aldı.

Erken tespit kayıpları önlüyor

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incir ağaçlarında tespit edilen zararlılar ve hastalıklar konusunda üreticilere gerekli önlemler ve mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yetkililer, zararlı ve hastalıkların erken tespitinin ürün kaybını en aza indirerek ekonomik kayıpları önlemek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.