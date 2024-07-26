Kurtuluş mahallesi'nde heyecanlı anlar

Aydın’ın Efeler ilçesinde, 4. kattaki balkonda mahsur kalan bir kedi, itfaiyeciden korkarak metrelerce yükseklikten atladı. Kedinin kaçışı ve sağ kalması şaşkınlık yarattı.

İtfaiye ve polis ekipleri seferber oldu

Kurtuluş Mahallesi 204 Sokak’ta, ev sahiplerinin dışarıda olduğu bir dairenin balkonunda sürekli miyavlayan kediyi kurtarmak için vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdivenli araçla balkona çıktı. Ancak itfaiyeciye yaklaşan kedi, korkup 4. kattan atladı.

Kedinin macera dolu kaçışı

Kedi, apartman girişinin üzerindeki tenteye, ardından da itfaiye aracının üzerine atlayarak kaçtı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gözden kaybolan kedi, olayda yara almadan kurtuldu. Yaşanan bu olay, "kedi gibi dokuz canlı" sözünü bir kez daha hatırlattı.