Ovaköy Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana gelen kazada, Nuri Çınar (54) ve C.Ç. (42) trenin altında kaldı. Nuri Çınar hayatını kaybederken, C.Ç. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ovaköy Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte, Nuri Çınar ve C.Ç., bariyer kapalı olmasına rağmen karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada İzmir-Denizli seferini yapan treni fark etmeyen iki kişi, trenin çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Nuri Çınar olay yerinde hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle Nuri Çınar, trenin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. C.Ç. ise yaralı olarak kurtuldu. Kazayı görenler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nuri Çınar'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı C.Ç.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. C.Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.