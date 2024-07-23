Ege Bölgesi'nin lider ürünleri arasında yer alan çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı, sektörün yüzünü güldürdü.

Dünya’nın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın, kuru meyve sektörünün parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. 2024 yılında ilk kez 1 milyar dolar ihracat rakamını geçen sektör, Aydın’ın önemli ihracat ürünü olan kuru incirde umut verici sonuçlar elde etti. Ege Bölgesi’ndeki çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatı, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Aydın inciri ile dünya pazarlarında güçlü performans

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EKMİB), dünya genelinde 100’den fazla ülkeye ihraç ettiği çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde büyük bir başarıya imza attı. 2024 yılının ilk yarısında ihracat performansını artıran EKMİB, tarihinde ilk kez yıllık bazda 1 milyar dolar ihracat eşiğini aştı. Son 1 yıllık dönemde ihracatını yüzde 18 oranında artırarak 872 milyon dolardan 1 milyar 31 milyon dolara yükseltti.

Kuru meyve ürünlerinin ortalama ihraç fiyatının dolar bazında yüzde 30 artışı, bu tarihi başarıda önemli bir rol oynadı. EKMİB Başkanı, “Bu başarı, kaliteli üretim ve global pazarlarda markalaşmanın sonucudur. Ege Bölgesi’nin eşsiz ürünlerini dünyaya tanıtmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.