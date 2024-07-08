Nazilli'nin gözde bölgelerinden Pınarbaşı'nda belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen temizlik operasyonu, büyük bir özenle yürütüldü. Ekipler, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak ve halk sağlığını korumak amacıyla yol kenarlarında büyüyen yabani otları biçerek çevre düzenlemesi yaptı.

Nazilii'nin 82 mahallesinde temizlik hedefi

Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemiz genelinde yürüttüğümüz temizlik faaliyetleriyle mahalle sakinlerimizin yaşamını kolaylaştırmayı ve çevre düzenini sağlamayı amaçlıyoruz. Ekiplerimiz, Nazillimizin 82 mahallesinin tamamında bu faaliyetleri gerçekleştirmeye devam edecek" dedi.

Mahalle Muhtarı Nimet Arığ ise Başkan Tetik ve ekibine teşekkür ederek, "Mahallemiz hak ettiği ve beklediği hizmetleri alıyor. İnşallah güzel hizmetler almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.