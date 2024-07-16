Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, pamuk bitkilerinin sağlıklı büyümesi için düzenli saha denetimleri gerçekleştiriyor. Ekipler, tarlaları gezerek bitkilerin genel durumunu, gelişim sürecini ve karşılaşılan hastalık veya zararlıları tespit ediyor. Üreticilere anında bilgilendirme yaparak verimliliği artırmayı ve ürün kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyorlar. Bu çalışmalar, bölgedeki tarımın sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlıyor.

Söke pamuk üretiminin kalbi

Yetkililer, hastalık ve zararlılarla zamanında mücadelenin ürün kalitesini ve rekolteyi olumlu etkilediğini belirtti. Söke'nin pamuk üretimi açısından önemli bir bölge olduğunun altını çizen yetkililer, bu denetimlerin düzenli olarak süreceğini ve üreticilere her türlü desteğin sağlanacağını ifade etti. Pamuk üreticileri ise bu kontrollerin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.