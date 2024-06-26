Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Başarılı sporcuları kadrosuna katan mavi-beyazlı ekip, son olarak V.Bank forması giyen başarılı orta oyuncu Zeynep Sude Demirel ve Macaristan ligi takımlarından Bekescsabai Röplabda forması giyen pasör Cansu Aydınoğulları ile sözleşme imzaladı. Başarılı sporcular, önümüzdeki sezon Aydın ekibi için ter dökecek.

Transfer detayları

Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan yapılan açıklamada, yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmaların sürdüğü belirtilerek, "Son olarak V.Bank forması giyen başarılı orta oyuncu Zeynep Sude Demirel ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladık. Ayrıca, Macaristan ligi takımlarından Bekescsabai Röplabda forması giyen başarılı pasör Cansu Aydınoğulları ile sözleşme imzaladık. Sporcularımızın başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.