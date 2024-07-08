Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın'ın ilk yerleşim yerlerinden biri olan Tralleis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı. 3 bin yıllık geçmişiyle dikkat çeken Tralleis, Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunuyor ve Trakyalılar ile Argoslular tarafından M.Ö. 13. yüzyılda kurulduğu tahmin ediliyor.

Kazı çalışmaları törenle başladı

Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın katılımıyla düzenlenen törenle kazı çalışmaları resmen başladı. Törende yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri kazı alanlarını gezdi. Vali Canbolat, ilk kazmayı vurarak çalışmaları başlattı ve kazıların hayırlı olmasını diledi.

Gece müzeciliği projesi

Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez, Tralleis’te gece müzeciliği projesini başlatmak istediklerini belirtti. 2024 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi adına kazı başkanlığına atandığını belirten Çekilmez, hamam ve gymnasium kompleksi çevresinde çalışmaların süreceğini söyledi. Kültür Bakanı Mehmet Ersoy’un başlattığı gece müzeciliği projesinin önemine dikkat çekti.

Kazı çalışmaları 28 yıldır devam ediyor

Çekilmez, kazı çalışmalarının en büyük destekçisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğunu vurgularken, Aydın Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi’nin de önemli destekler sağladığını belirtti. Çekilmez, 1996 yılında başlayan kazıların bu yıl 28. yılı olduğunu ve ilk defa kendi başkanlığında devam edeceğini ifade etti.

Çekilmez, 12 ay süreli kazı izni ile çalışmaları sürdüreceklerini ve ödenek sağlandığı sürece kazıların devam edeceğini belirtti. Yaklaşık 100 kişilik bir ekiple çalışmaların yürütüldüğünü, bu ekipte 30 lisans öğrencisi, 10 yüksek lisans ve doktora öğrencisinin yanı sıra bilim insanları ve işçilerin bulunduğunu söyledi.