Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen yol yapım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Çerçioğlu, 17 ilçede yatırımlarına devam ediyor.

Aydın'da yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekiplerinin öncülüğünde, kent genelinde eş zamanlı yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Özlem Çerçioğlu’nun önderliğinde yapılan çalışmalar, Aydınlıların daha modern ve güvenli yollarda seyahat etmelerini hedefliyor.

Aydın’da devam eden yol yapım projelerinden biri, Batı Çevre Bulvarı ile Mevlana Caddesi, Efeler Bulvarı ve Zeybekler Merkez Bulvarı’nı kapsayan önemli bir güzergahı içeriyor. Bu projede, TOKİ Kavşağı’na kadar uzanan alanda kazı işlemleri tamamlanmış ve zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Yolda yapılan çalışmalarda, kaldırım çalışmaları, doğalgaz, içme suyu, yağmursuyu, kanalizasyon, telekom ve elektrik altyapıları tamamlandıktan sonra temel malzeme serimi ve asfalt serimi işlemleri başlayacak. Bu aşamanın tamamlanmasıyla, Aydınlılar, yeni yolla daha konforlu bir ulaşım deneyimi yaşayacak.

“Yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza devam ediyoruz”

Başkan Özlem Çerçioğlu, kent genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, Aydın’ın 17 ilçesinde de projelerin süregeldiğini vurguladı.

Çerçioğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Güzel Aydınımızın tüm ilçelerinde yatırımlarımızı, projelerimizi, hizmetlerimizi ve çalışmalarımızı tüm hızıyla hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. 17 ilçemizin tamamında hizmetlerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturmaya, güzel Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz.”

Vatandaşlar Çerçioğlu’na teşekkür etti

Aydınlı vatandaşlar, yapılan yol yapım çalışmalarından memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Bu çalışmaların Aydın’ın ulaşım altyapısını güçlendireceği ve şehri daha modern hale getireceği ifade ediliyor.