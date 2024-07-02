Bozdoğan, Çine ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlıkları, uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, son operasyonda H.E., P.K., E.Ü.K., A.Ö. ve Ş.Ö. isimli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Adli işlem başlatıldı

Gerçekleştirilen faaliyetlerde, Bozdoğan ve Çine ilçelerinde bir miktar esrar ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.