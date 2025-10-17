Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kızılçay Bulvarı’ndaki çalışmalarla Kuzey Çevre Yolu projesinin ilk etabını hızla tamamlayarak kentin doğu-batı aksındaki ulaşımı hızlandırmayı hedefliyor.

Aydın’ın ulaşımı modernleşiyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Çevre Yolu projesi ile kentin ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor. Kızılçay Bulvarı’nda yürütülen kazı çalışmaları ile projenin ilk etabı hızla ilerliyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Aydın’a yeni bir yol kazandırılırken, kent içindeki doğu-batı aksındaki ulaşımın daha hızlı ve güvenli olması hedefleniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, projeler ve yatırımlar hakkında şunları söyledi: