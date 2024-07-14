Aydınlı Atlet Serkan Şengil Madalyalara Doyamadı

Denizli’de düzenlenen Türkiye Masterler Atletizm Pist Şampiyonası'nda Aydın’ı temsil eden başarılı atlet Serkan Şengil, kazandığı madalyalarla Aydın’ın adını duyurdu.

Şampiyonluklarla dolu bir performans

Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapan 51 yaşındaki Serkan Şengil, atletizmdeki başarılarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Denizli’deki şampiyonada, 50 yaş kategorisinde Türkiye ikinciliği ve şampiyonluklar elde ederek Aydın’a döndü.

100 Metre: 13,92 saniye ile Türkiye ikinciliği

200 Metre: 29,44 saniye ile Türkiye ikinciliği

Uzun Atlama: 4,58 metre ile Türkiye şampiyonluğu

3 Adım Atlama: 9,44 metre ile Türkiye şampiyonluğu

Başarılarının arkasındaki destek

Serkan Şengil, kazandığı 2 altın ve 2 gümüş madalya ile hem Aydın’ı gururlandırdı hem de Türk Bayrağı'nı dalgalandırmanın onurunu yaşadı. Şengil, elde ettiği başarılarla ilgili olarak; “Al bayrağımızı kürsüde temsil etmenin onurunu yaşadım. Her zaman yanımda olan eşim ve aileme, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu’na, antrenörlerim Musa Yörük ve Zahid Yılmaz’a, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kulübüme teşekkür ederim” dedi.