Aydınlı profesyonel dağcı çift, İbrahim ve Gül Barutçu, Konya’nın Halkapınar ilçesinde bulunan 3 bin 430 metre yüksekliğindeki Aydos Dağı’na başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. Aydos Dağı’nda düzenlenen “12. Aydos Dağı Zirve Tırmanışı” şenliğine katılan çift, zorlu koşullara rağmen zirveye ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Aydos Dağı’nda büyük buluşma

Bu yıl 12.’si düzenlenen Aydos Dağı Zirve Tırmanış Şenliği, profesyonel dağcılara ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğa severleri ve dağcıları bir araya getirerek büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Aydın Dağcılık Spor Kulübü (AYDAK) üyesi olan İbrahim ve Gül Barutçu çifti, zorlu parkurda gösterdikleri performansla dikkat çekti.

AYDAK’tan tebrik mesajı

Aydın Dağcılık Spor Kulübü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kulüp sporcularımız İbrahim ve Gül Barutçu, ERDAK kulübünün 12.’sini düzenlediği Aydos Dağı Zirve Tırmanış Şenliği’ne katılarak 3 bin 430 metre rakımlı zirveye çıkmışlardır. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ereğli Dağcılık Spor Kulübü (ERDAK) yöneticilerine ve bu organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Zorlu şartlarda başarı

İbrahim ve Gül Barutçu çifti, tırmanış sırasında karşılaştıkları zorlu hava koşullarına ve engebeli araziye rağmen azim ve kararlılık göstererek zirveye ulaştı. Bu başarıları, sadece kendi kulüplerinde değil, Türkiye genelindeki dağcılık camiasında da büyük takdir topladı.