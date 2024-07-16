Aydın, sofralık ve salçalık domates üretiminin yanı sıra bu yıl çeri domates üretimiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Köşk ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde uzun yıllardır domates üretimi yapan Altan Güleşir, bu sezon çeri domates yetiştirmeye başladı. Güleşir, "Hasadı sıkıntılı olur düşüncesiyle bugüne kadar bölgede çeri domatesi denenmemişti. Ancak bu yıl, hem verim hem de hasat işlemi kolay oldu. Salçalık domateste yaşanan zararı çeri domatesiyle kapatacağız" şeklinde konuştu.

Üretim fazla ancak tüketimde durgunluk var

Aydın'ın aroması, kokusu ve lezzetiyle meşhur domatesleri, tarladan sofralara uzanan bir yolculuğa devam ediyor. Köşk ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesinde erken saatlerde tarlada çalışan işçiler, çeri domatesleri özel bir yöntemle topluyor. Güleşir, "Üretim mevcut şartlarda biraz sıkıntılı geçiyor. Su sıkıntısı başlıca sorunumuz. Ayrıca bu yıl çiftçi yılı değil, üretim fazla ancak tüketimde durgunluk var. İşçi bulmak da zorlaştı. Bu nedenlerle çiftçi mağdur durumda. Bölgede daha önce çeri domates üretimi yapılmamıştı, biz de bu çeşidi dikerek ihracat yapmayı planlıyoruz. Başarıya ulaşan bir deneyim yaşadık ve diğer domates türlerinde yaşadığımız zararı çeri domatesiyle kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ürünler para etmiyor, elimizde kalıyor"

Güleşir, her ürünün kendine özgü zorlukları olduğunu belirterek, "Bu yıl çiftçiler zor günler geçiriyor. Ürünler para etmiyor, ellerimizde kalıyor. Piyasalardaki arz fazlası ve talep yetersizliği fiyatları düşürdü. İhracatın kapanması da olumsuz etkiledi. Bizim ihracaatlık malımız olmamasına rağmen diğer bölgeler ihracat yapıyor, bizim ürünümüz ise iç piyasada kalıyor. Çok üretim olduğu için iç piyasa da bu durumu kaldıramıyor, fiyatlar düştü. Kimi çiftçi malını satamıyor, elinde kalıyor" şeklinde konuştu.

Her kilogram üründen 1 TL zarar

Domates üretim maliyetinin kilogram başına 6 TL olduğunu vurgulayan Güleşir, şu anda piyasa fiyatının 5 TL olduğunu ve çiftçinin her kilogram üründen 1 TL zarar ettiğini belirtti. Güleşir, "Ne kadar çok toplarsak o kadar büyük zarar demek. Ürün fiyatları bir anda düşüş gösterdi. Bu durum, ürünleri satmakta zorlanmamıza neden oluyor" dedi.