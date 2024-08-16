Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Elifnaz Köseoğlu, Kastamonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası’nda Aydın’ı gururlandırdı. Şampiyonaya 76 ilden 2 bin 842 sporcu katılım sağlarken, Elifnaz şampiyonada açık ara üstün bir mücadele örneği gösterdi. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyona sonunda Aydınlı genç sporcu, Türkiye Şampiyonu olurken, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmeye hak kazandı. Kuzey Kore’de düzenlenecek olan Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil edecek olan genç sporcu, yeni bir zafer için hazırlıklarına başladı.





Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise “Kastamonu’da 12-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası’nda Aydın ilini temsil eden Elifnaz Köseoğlu, şampiyonluk kürsüsüne çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Sporcumuz Elifnaz Köseoğlu’nu Türkiye Şampiyonasındaki üstün başarısından dolayı tebrik ediyoruz. Dünya Şampiyonasında da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine ve yeni zaferlerle döneceğine inancımız tam” ifadeleri yer aldı.