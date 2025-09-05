Aydın’da ‘Olay Aydın’ internet sitesinin sahibi gazeteci Fatma Yazıcı tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Yazıcı’nın ani ölümü, sevenlerini ve meslektaşlarını derin üzüntüye boğdu.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Yerel internet gazeteciliği yapan ve özellikle hayat hikayelerini konu alan çalışmalarıyla tanınan Fatma Yazıcı, bir süredir grip ve halsizlik şikayetleri yaşıyordu. Yakınlarının tavsiyesiyle hastaneye başvuran Yazıcı, yapılan kan tahlillerinin ardından üç gün önce Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yatırıldı.

Kan bağışı çağrısının ardından acı haber geldi

Sağlığına kavuşması için gündüz saatlerinde kan bağışı çağrısı yapılan Yazıcı’dan gece saatlerinde acı haber geldi. Doğal ve sağlıklı yaşam tarzıyla da tanınan Fatma Yazıcı’nın ölümü Aydın’da büyük üzüntü yarattı.