Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sultanhisar ilçesinde gençlerin sporla buluşmasını sağlamak amacıyla inşa ettiği spor salonunu tamamlayarak hizmete açtı. 100 kişilik kapasiteye sahip bu modern tesis, hem gençlere hem de sporseverlere yeni bir alan sunarak bölgeye önemli bir katkı sağladı.

Sporla Birlikte Gelişen Gençlik

Sultanhisar’daki bu yeni spor salonu, gençleri bir araya getirip onların farklı spor dallarında kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyacak. Nitelikli eğitmenler tarafından yürütülecek çeşitli spor faaliyetleri ve eğitim programları sayesinde gençler yeteneklerini keşfetme şansı bulacak.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Gençlerimize spor yapma alışkanlığı kazandırmak ve sağlıklı bireyler yetiştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu tesis, gençlerimizin hem spor yapmalarına hem de sosyal etkileşimlerini artırmalarına büyük katkı sağlayacak. Amacımız, her gencin sporla tanışarak hayatına olumlu bir yön vermesini sağlamaktır” dedi.