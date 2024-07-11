Berkant ÖZOKTAŞ/Özel Haber

Aydın, dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği ve önemli bir ihracat merkezi olma özelliği taşıyan bir bölge olarak biliniyor. Sezon hazırlıkları sürerken, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, incir ağaçlarına zarar veren 'Kanlı Balsıra' hastalığına karşı çiftçileri uyardı. Cennet meyvesi olarak adlandırılan incirin kalitesinde ciddi kayıplara ve verim düşüşlerine neden olan bu zararlının yoğunluğunun tespit edilmesi halinde, ilekleme işlemi sonrasında kimyasal mücadele yapılması gerektiği belirtildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Değerli üreticiler, incirde zararlı olan Kanlı Balsıra zararlısının yoğunluğunun tespit edilmesi ve kimyasal mücadeleye karar verilmesi durumunda, mücadelenin ilekleme işlemi bittikten sonra ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile yapılması gerekmektedir. Bilgi için il ve ilçe müdürlüklerine başvurunuz."