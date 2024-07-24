Aydın’ın önde gelen inşaat ve yapı malzemeleri firmalarından birinin sahibi Fahrettin Bolyurt, evinde ölü olarak bulundu. Mimar Sinan Mahallesi Zeytindalı Bulvarı'ndaki evinde hareketsiz halde bulunan Bolyurt’un ölümünün şüpheli bulunması üzerine adli tabip ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerine sevk edildi.

Evde hareketsiz bulundu

Edinilen bilgilere göre, Fahrettin Bolyurt’un yakınları, kendisinden iki gündür haber alamadıkları için endişelenerek evine gitti. Hem telefonlarına hem de kapı ziline cevap alamayınca, polis nezaretinde eve giren yakınları, Bolyurt’u evde hareketsiz buldu. Durumu sağlık ekiplerine bildiren polis, olay yerine adli tabip çağırdı.

Polis inceleme başlattı

Adli tabip, Bolyurt’un ölümünü şüpheli bulunca, Aydın Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri de evde detaylı inceleme başlattı. Ekipler, ölümün nedenini ve şüpheli koşulları belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.