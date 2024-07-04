Aydın’ın Efeler ilçesinde hayvancılık yapan Asel Ceyhan, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan "Hastalıktan Ari İşletme Sağlık Sertifikası" alan ilk kadın yetiştirici oldu.

Kentin hastalıktan ari sertifikalı ilk kadın üreticisi

Efeler İlçesi'nde bulunan Kardeşköy Mahallesi'nde hayvancılık yapan Asel Ceyhan, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan “Hastalıktan Ari İşletme Sağlık Sertifikası” alarak büyük bir başarıya imza attı. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, kentin hastalıktan ari sertifikaya sahip ilk kadın üreticisi olan Ceyhan'ı ziyaret ederek sertifikasını teslim etti.

Bulaşıcı hastalıklarla mücadele

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlıklı damızlık hayvan varlığını artırmak ve hayvansal ürünlerin kalitesini yükseltmek amacıyla işletmelere bu sertifikayı veriyor. Hastalıktan ari işletmelerde, Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu hastalıkları yönünden test ve taramalar yapılarak hem bulaşıcı hastalık olan bu hastalıklarla mücadele ediliyor hem de sağlıklı ve kaliteli süt üretimi sağlanıyor. Aydın’da, 2023 yılı sonu itibariyle 122 işletme sertifika almaya hak kazandı ve bu işletmelerde bulunan 19 bin 720 baş sığır sertifikalandırıldı.

Çiftlikten büyük başarı

Yerel bir televizyonda haber spikerliği yaptıktan sonra hayvancılığa yönelen Asel Ceyhan, beş yıl önce kurduğu çiftlikte yedi büyükbaş hayvan ile başladığı yolculuğunda, hayvan sayısını 100'ün üzerine çıkardı. Hayvancılığı severek yaptığını ifade eden Ceyhan, halk ve hayvan sağlığı için tüm işletmelerin bu sertifikayı alması gerektiğini vurguladı.