Aydın'ı başarıyla temsil eden Kick Boks sporcusu Şevval Çelik, Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda büyük bir başarı elde etti. Konya'da düzenlenen turnuvada yarışan Çelik, 2 farklı branşta 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2024 faaliyet takviminde yer alan bu prestijli turnuvaya yaklaşık 8 bin sporcu katıldı. Şevval Çelik, başarılı performansıyla Aydın'ın gururu oldu ve Avrupa ile Dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek milli takım için önemli bir adaylık elde etti.