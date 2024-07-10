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Aydın'ı başarıyla temsil eden Kick Boks sporcusu Şevval Çelik, Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda büyük bir başarı elde etti. Konya'da düzenlenen turnuvada yarışan Çelik, 2 farklı branşta 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

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Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2024 faaliyet takviminde yer alan bu prestijli turnuvaya yaklaşık 8 bin sporcu katıldı. Şevval Çelik, başarılı performansıyla Aydın'ın gururu oldu ve Avrupa ile Dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek milli takım için önemli bir adaylık elde etti.

Editör: Büşra Babur