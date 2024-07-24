Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü'nün başarılı üyeleri, Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı'na 5 bin 137 metreye tırmanarak önemli bir başarıya imza attı. Kulüp üyeleri Gökhan Ceylan, Savaş Söğüt, Taner Evelek, Bilal Tezer ve Ahmet Öner, zorlu parkuru başarıyla tamamlayarak Söke'nin gurur kaynağı oldu.

Zorlu tırmanış başarılı

Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü, dağcılık faaliyetlerinde kendini kanıtlamış bir isim olarak, bu kez Ağrı Dağı'nda gerçekleştirdiği tırmanışla dikkatleri üzerine çekti. Kulüp Başkanı Adem Gümüşsu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en yüksek zirvesine tırmanarak büyük bir başarı elde eden Gökhan Ceylan, Savaş Söğüt, Taner Evelek, Bilal Tezer ve Ahmet Öner'i tebrik ederim," diyerek kulüp üyelerinin başarısını vurguladı.