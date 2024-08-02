TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, mali müşavirlerin iş yükünün taşınamaz hale geldiğini belirterek, taleplerini 12 başlık altında topladı. En önemli konulardan biri, geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi işlemlerinin yapılmaması oldu.

"Mali müşavirler yük altında"

Kartaloğlu, mitingde yaptığı konuşmada, mali müşavirlerin adil olmayan ücret tarifeleri ve ağır iş yükü nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığını vurguladı. Meslek camiasının ani ölümler ve intiharlarla sarsıldığını belirtti.

Enflasyon düzeltmesi yeniden gündemde

20 yıl sonra tekrar gündeme gelen enflasyon düzeltmesi işlemlerinin, doğru mali tablolar için önemli olduğunu ifade eden Kartaloğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu işlemleri geçici vergi dönemlerinde de istemesinin küçük işletmeler için büyük bir yük oluşturduğunu söyledi. Küçük ölçekli firmaların bu işlemleri sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için yeterli altyapıya sahip olmadığını dile getirdi.

Talepler sıralandı

Kartaloğlu, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi takvimine göre 36 adet beyan ve bildirim yapılması gerektiğine dikkat çekti. Bu yükün kaldırılabilir boyutları aştığını belirterek, devletin mevcut bilgileri yeniden istemesinin meslek mensuplarına ekstra yük getirdiğini ifade etti.

TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi işlemlerinin yapılmaması başta olmak üzere taleplerini sıraladı:

- Gerçek bir mali tatilin yürürlüğe konulması

- Basit usulün kaldırılması ve mali müşavirlik hizmetlerindeki KDV oranının düşürülmesi

- Elektronik sistem altyapısının güçlendirilmesi

- İdarelerin veri paylaşımını kolaylaştıracak sistemlerin kurulması

- Beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesi

- Meslektaşların yetki ve sorumluluklarının dengelenmesi

- Asgari Ücret Tarifesi'nin günün ekonomik şartlarına göre belirlenmesi

- Mali müşavirlere arabuluculuk yetkisinin verilmesi

- Belirli kıdeme sahip meslek mensuplarına yeşil pasaport hakkı verilmesi

- Deprem bölgelerinde mücbir sebep halinin uzatılması

- Meslektaşların KOSGEB desteklerinden yararlanması