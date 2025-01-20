Ankara’da düzenlenen Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası’nda, Aydınlı milli sporcu Elifnaz Köseoğlu bir kez daha zirveye adını yazdırdı. +68 kg kategorisinde mücadele eden genç sporcu, tüm maçlarını kazanarak Türkiye Şampiyonu unvanını elde etti.

Üstün performansı dikkat çekti

Elifnaz Köseoğlu, turnuvada sergilediği üstün performans ve güçlü teknikleriyle dikkat çekti. Toplam 7 maçta da galip gelerek, 99 sporcu arasından sıyrıldı ve kariyerindeki 6. Türkiye Şampiyonluğu'nu kazandı. Bu başarı, genç sporcunun taekwondo dünyasındaki yerini bir kez daha pekiştirdi.

Elifnaz Köseoğlu’nun hedefi Avrupa Şampiyonluğu

Şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Köseoğlu, emeği geçen antrenörlerine, ailesine ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Genç sporcu, “Hedefim sadece Türkiye’de değil, uluslararası arenada da büyük başarılara imza atmak ve ülkemi gururla temsil etmek,” diyerek 2025 Gençler Avrupa Şampiyonluğu hedefini dile getirdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden tebrik

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Elifnaz Köseoğlu’nun başarısından dolayı büyük gurur duyduklarını ifade etti. Müdürlükten yapılan açıklamada, “Elifnaz Köseoğlu’nun bu şampiyonluğu, gençlerimize ilham veren bir başarıdır. Kendisini tebrik ediyor, nice zaferler diliyoruz,” denildi.