Aydın Büyükşehir Belediyesi, YKS'ye hazırlanan adaylara yönelik ücretsiz kurslar açarak, gençlerin eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyor. Eğitimlerde lise son sınıf öğrencileri ve mezun adaylar için fırsatlar sunulacak.

Üniversite adaylarına ücretsiz YKS desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyor. Geçmiş yıllarda binlerce öğrenciyi üniversite hayaline kavuşturan Belediye, bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan adaylara ücretsiz eğitim ve deneme sınavı fırsatları sunacak.

Deneyimli öğretmen kadrosuyla verilecek olan YKS hazırlık kursları, lise son sınıf öğrencileri ve mezun adaylar için açılacak. Öğrenciler, sınav sürecine en iyi şekilde hazırlanabilmesi için düzenlenecek eğitimlerde deneme sınavlarıyla desteklenecek.

27 Eylül’de dersler başlıyor

Kurslara kayıtlar, 27 Eylül’e kadar, Aydın Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kültür Merkezi’nde yapılabilecek. Eğitimler, lise öğrencileri için 27 Eylül’de, mezun adaylar içinse 30 Eylül’de başlayacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, fırsat eşitliği yaratmaya devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

“Bugüne kadar kurslarımızdan faydalanan binlerce öğrencimiz üniversiteyi kazanarak kentimizin gururu oldular. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak her yaştan vatandaşımızın eğitim hayatına destek olmayı sürdüreceğiz. Gençlerimizin geleceği için desteğimiz artarak devam edecek.”