Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve hijyenik ortamlarda gerçekleştirebilmeleri için cami temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Aydın’ın tüm ilçelerinde programlı bir şekilde camilerin iç ve dış alanlarını temizleyerek, ibadet yerlerinin hijyen standardını yükseltiyor.

Detaylı temizlik çalışmaları

Cami temizlik çalışmaları kapsamında, ekipler öncelikle camilerin avlu, abdest alma bölümleri ve tuvaletlerini titizlikle yıkıyor. İç mekanlarda ise halılar özel makinelerle süpürülüp temizlenirken, mihrap, minber, vaaz kürsüsü ve pencereler özenle siliniyor. Böylece, camilerde ibadet eden vatandaşlar için daha sağlıklı ve temiz bir ortam sağlanıyor.

Nazilli ilçesinin Yeşil Mahallesi’nde yer alan Yeşil Camii de bu kapsamda temizlenen camiler arasında yer aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi AYBA ekipleri tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, mahalle halkı tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Mahalle halkından teşekkür

Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, yapılan temizlik çalışmalarından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti. Öztürk, “Mahallemizde bulunan camilerimiz Büyükşehir Belediyesi tarafından özenle temizlendi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu olmak üzere tüm emeği geçenlere mahalle halkım adına teşekkür ederim” dedi.